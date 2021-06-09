İran ve ABD voleybol maçında karşı karşıya gelecek

İran Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 7. maçında bu akşam Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.

İran saati ile 20.30'da oynanacak maç IRIB TV3 kanalından canlı olarak yanınlanacak.

2021 FIVB Milletler Ligi karşılaşmaları İtalya'nın Rimini kentinde düzenleniyor.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun son değerlendirmesine göre İran takımı ilk kez dünya altıncısı oldu.