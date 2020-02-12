Voleybol Milletler Ligi'nde 3 İranlı hakem

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), İranlı üç hakemi 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne davet etti.

Voleybol Milletler Ligi erkekler dalında 22 Mayıs-21 Haziran, kadınlar dalında ise 19 Mayıs-18 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

Ferhad Şahmiri, Mesut Yezdan Panah ve İbrahim Firuzi bu musabakalara davet edilen hakem listesinde yer alıyor.

Şahmiri, erkekler grubunun dördüncü ve kadınlar grubunun birinci ve ikinci hafta maçlarını değerlendirecek.

Yezdan Panah kadınlar 1. ve 2. hafta, Firuzi ise erkekler 4. hafta maçlarında hakemlik yapacak.

İran Milli Voleybol Takımı 12-14 Haziran tarihleri arasında sırasıyla Brezilya, Avustralya ve Slovenya takımlarına ev sahipliği yapacaktır.