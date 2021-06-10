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10 Haz 2021 14:03

Dünya liderlerinin bulunduğu G7 Zirvesi'nde şüpheli paket paniği!

Dünya liderlerinin bulunduğu G7 Zirvesi'nde şüpheli paket paniği!

11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden, Boris Johnson, Merkel gibi liderlerin bir araya geldiği İngiltere'nin ev sahipliğinde Galler'e bağlı Cornwall'daki G7 Zirvesi'nde liderlerin kaldığı otelde şüpheli paket paniği yaşandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığını yapacağı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in katılması beklenirken, gelen son dakika bilgisine göre G7 Zirvesi'nde Cornwall'daki otelde şüpheli paket paniği yaşandı.

Bölgede bulunan şüpheli paketin ardından otel tahliye edildi. Cornwall'daki Falmouth Hotel'in yaklaşık 100 misafiri, polis ve personel tarafından sabah 04:55'te polis tarafından uyandırılarak, otelin dışında şüpheli bir paket bulunduğu bildirilmesinin ardından tahliye edildi.

Kaynak: Haberglobal

News Code 1894942
https://tr.mehrnews.com/news/1894942/

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