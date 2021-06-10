Dünya liderlerinin bulunduğu G7 Zirvesi'nde şüpheli paket paniği!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığını yapacağı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in katılması beklenirken, gelen son dakika bilgisine göre G7 Zirvesi'nde Cornwall'daki otelde şüpheli paket paniği yaşandı.

Bölgede bulunan şüpheli paketin ardından otel tahliye edildi. Cornwall'daki Falmouth Hotel'in yaklaşık 100 misafiri, polis ve personel tarafından sabah 04:55'te polis tarafından uyandırılarak, otelin dışında şüpheli bir paket bulunduğu bildirilmesinin ardından tahliye edildi.

Kaynak: Haberglobal