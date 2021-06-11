İran'da 2 milyon 624 bin 802 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 124 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 966 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 81 bin 796'ya vaka sayısı ise 3 milyon 13 bin 78'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 494'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 624 bin 802'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.