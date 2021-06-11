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11 Haz 2021 14:42

İran'da 2 milyon 624 bin 802 korona hastası sağlığına kavuştu

İran'da 2 milyon 624 bin 802 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 124 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 966 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 81 bin 796'ya vaka sayısı ise 3 milyon 13 bin 78'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 494'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 624 bin 802'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1894961
https://tr.mehrnews.com/news/1894961/

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