İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 153 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 398 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 81 bin 672'ye vaka sayısı ise 3 milyon 3 bin 112'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 549'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 612 bin 91'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.