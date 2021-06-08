İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 179 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 846 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 81 bin 362'ye vaka sayısı ise 2 milyon 980 bin 116'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 620'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 578 bin 263'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.