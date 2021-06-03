Irakçi Viyana görüşmelerini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün akşam Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı’nın ardından bu toplantıda gündeme getirilen konuları açıklayarak, müzakere heyetlerinin üst düzey yetkilileriyle istişarelerde bulunmak üzere ülkelerine döneceğini ve bu istişarelerin ardından müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.

Irakçi, “Müzakerelerin bir sonraki turu muhtemelen son tur olacaktır” dedi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de nükleer anlaşmadan geri çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.