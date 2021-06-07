UAEA Yönetim Kurulu toplantısı başladı

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısının başladığını duyurdu.

Toplantıda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi bir açılış konuşması gerçekleştirecek.

Bazı kaynaklara göre, UAEA Yönetim Kurulu'nun bu haftaki toplantısına 35 üye ülkenin temsilcileri koronavirüs nedeniyle video konferans yoluyla katılıyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da kapalı olarak yapılacak toplantının gündeminde İran nükleer programı ve 2015'te Tahran ile imzalanan nükleer anlaşma yer alıyor.