İran'da cumhurbaşkanı adayları yarın canlı yayına çıkıyor

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları yarın Salı günü canlı yayında ikinci münazarasını gerçekleştirecek.
İran saatiyle 17.00'de düzenlenecek olan münazarada cumhurbaşkanlığı adayları, kültürel, toplumsal ve siyasi konular üzerinde tartışacaktır.
Geçen Cumartesi günü adaylar katıldığı 180 dakika kesintisiz süren canlı yayında ülke ekonomisi hakkında görüşlerini dile getirdi.
Ülkede 18 Haziran'da yapılacak 13'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adaylar şöyle:
1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi
2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai
3. Eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili
4. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi
5. Eski Milletvekili Ali Rıza Zakani
6. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade
7. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti
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