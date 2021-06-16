İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 129 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 487 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 480'e vaka sayısı ise 3 milyon 60 bin 135'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 346'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 696 bin 434'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.