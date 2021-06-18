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18 Haz 2021 18:54

İstanbul'da bulunan İranlı milli güreşçiler oylarını kullandı

İstanbul'da bulunan İranlı milli güreşçiler oylarını kullandı

Uluslararası Vehbi Emre Grekomen Güreş Turnuvasına katılmak üzere İstanbul'da bulunan İran ekibi seyyar sandıkta oylarını kullandı.

Uluslararası Vehbi Emre Grekomen Güreş Turnuvasına katılmak üzere İstanbul'da bulunan İran ekibi seyyar sandıkta oylarını kullandı.

İran halkı bugün 4 adaylı yarışta cumhurbaşkanını seçecek.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki turnuva 18-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Bu yarışmada yer alan güreşçilerin isimleri şöyle:

55 kg'de Puya Dadmerz ve Secad Ebbaspur

60kg'de Mehrdad Merdani ve Mehdi Mohsennejad ve Ümit Arami

63kg'de Meysem Delhani ve Muhammednurbahş

67kg'de Muhammed İlyasi, Hüseyin Esedi

72kg'de Emin Kaviyaninejad, ve Muhammedrıza Muhtari

77 kg'de Perham Genberi

82 kg'de Resul Germsiri

87 kg'de Ramin Taheri ve Nasır Alizade

News Code 1895148
https://tr.mehrnews.com/news/1895148/

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