İstanbul'da bulunan İranlı milli güreşçiler oylarını kullandı

Uluslararası Vehbi Emre Grekomen Güreş Turnuvasına katılmak üzere İstanbul'da bulunan İran ekibi seyyar sandıkta oylarını kullandı.
İran halkı bugün 4 adaylı yarışta cumhurbaşkanını seçecek.
Türkiye'nin ev sahipliğindeki turnuva 18-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.
Bu yarışmada yer alan güreşçilerin isimleri şöyle:
55 kg'de Puya Dadmerz ve Secad Ebbaspur
60kg'de Mehrdad Merdani ve Mehdi Mohsennejad ve Ümit Arami
63kg'de Meysem Delhani ve Muhammednurbahş
67kg'de Muhammed İlyasi, Hüseyin Esedi
72kg'de Emin Kaviyaninejad, ve Muhammedrıza Muhtari
77 kg'de Perham Genberi
82 kg'de Resul Germsiri
87 kg'de Ramin Taheri ve Nasır Alizade
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