İran Meclis Başkanı Galibaf Şam'da

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ekonomik ve ticari bir ziyarette bulunmak üzere bugün Suriye’nin başkenti Şam’a ayak bastı.

Galibaf bu ziyaret kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yanı sıra bu ülkenin üst düzey yetkilileri, tüccarları ve ekonomik aktivistleriyle bir araya gelecek.

Galibaf bu ziyaret sırasında, İran ve Suriye arasındaki ekonomik anlaşmalar ve İranlı tüccarlar ve endüstriler için yeni rotaların açılması dahil olmak üzere stratejik işbirliğine odaklanacak.