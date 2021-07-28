İran ve Suriye'nin özel sektörü önündeki engeller kaldırılmalı

Ekonomik ve ticari bir ziyarette bulunmak üzere Şam’da bulunan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran ve Suriye özel sektörlerinden yaklaşık 50 iş adamı ve ekonomik, endüstriyel ve tarımsal aktivist ile bir araya geldi.

İran Meclis Başkanı Galibaf, Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Samen al-Halil’in de katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, “İran ve Suriye’nin özel sektörlerinin çeşitli ekonomik alanlardaki faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışarak, iki ülkenin özel sektörü arasında güçlü bir ticaretin oluşumuna tanık olmalıyız” dedi.

Düşmanın direniş ekseni ülkelerine yönelik ekonomik savaş ve yaptırımlarına değinen Galibaf, bu ülkelere dayatılan ekonomik savaşa karşı koymak için bir çözüm yolu bulunması gerektiğini vugulayarak, “Herhangi bir ekonomik faaliyet için lojistik düzenlemelere be finansal ve bankacılık işlemlerin kolaylaştırılmasına ihtyaç var” ifadesini kullandı.

Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Samen al-Halil da İran ve Suriye’nin özel sektörlerinin bu ülkelere dayatılan yaptırımların üstesinden gelebilme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

İki ülkenin ticaret şirketlerini ve özel sektörünü etkileyen ulaşım sorunlarına dikkat çeken Muhammed Samen al-Halil, “İki ülkenin incelediği bir deniz hattı önerisi yapılmıştır” dedi.

Al- Halil, para transferi sorununun çözümüyle de ilgili olarak, “Şirketlerin ve iş adamlarının bu konuda kolaylıkla finansal işlemler yapabilmesi için Suriye Ticaret Bankası ile üç İran bankası arasında görüşmeler sürüyor” ifadelerinde bulundu.