Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 133 ülkede sandık kurulacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter üzerinden yarın Cuma günü gerçekleştirilecek 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Hatipzade, "Farklı ülkelerdeki koronavirüs tedbirlerine rağmen Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımın çabalarıyla beş kıtadaki 133 ülkede kurulan 234 sandıkla Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak." dedi.
İranlı sözcü, Kanada, Yemen ve Singapur'da sandık kurulmayacağını söyledi.
İran’da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere yarın 18 Haziran Cuma günü sandık başına gidecek.
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