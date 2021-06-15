Irak'ta İran seçimleri için 14 yere sandık kurulacak

İran'ın Irak Büyükelçiliği, başkent Bağdat'ın yanı sıra Necef, Kerbela, Basra, Erbil ve Süleymaniye kentlerinde oy kullanma merkezlerinde 14 sandık kurulacağını duyurdu.

Öte yandan İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, dün İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği açıklamada, elçilikte seçim koordinasyon toplantısı yapıldığını belirterek, "Bu ülkede bulunan İranlılardan her zaman olduğu gibi seçimlere yoğun olarak katılmalarını istiyorum." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise dün cumhurbaşaknlığı seçimlerine ilişkin, “Resmi olmayan istatistiklere göre, yurtdışında yaklaşık üç buçuk milyon seçmen oy kullanma hakkına sahiptir” demişti.

Hatipzade “Yurt dışında 204 oy kullanma şubesi ve 133 temsilciliğimiz olacaktır” ifadesini kullanmıştı.

İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere 18 Haziran Cuma günü sandık başına gidecek.