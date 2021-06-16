Vaaz vermek yerine uluslararası huhuka bağlı kalın

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter üzerinden NATO ile G7'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Hatipzade'nin yaptığı paylaşımda, "NATO ve G7, bölgedeki felaket dolu geçmişiyle , başkalarına ve özellikle de bölgede adeta barış ve güvenliğin çapası olan İran'a vaaz verecek hiç bir üstün konuma sahip değiller" denildi.

G7'nin mağdur tarafı ve sabotaj yapanı eşit tutsrsk kusurlu ve politik bir yaklaşım sergilediğini belirten Hatipzade, NATO ve G7'ya hitaben, "Başkalarına vaaz vermek yerine uluslararası hukuka bağlı kalın.'' ifadesini kullandı.

G7 liderleri, son zirve açıklamalarında İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel istikrardaki etkili rolünden bahsetmeksizin İran'a karşı asılsız iddialarda bulundular.