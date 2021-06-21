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21 Haz 2021 11:28

Japonya: İran ile ikili ilişkileri derinleştirmek istiyoruz

Japonya: İran ile ikili ilişkileri derinleştirmek istiyoruz

Japonya'nın Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, Tokyo'nun İran’da yeni seçilen cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde Tahran'la ikili ilişkileri derinleştirmek istediğini duyurdu.

Kyudo haber ajansına göre, Japonya'nın Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu bugün düzenlediği basın toplantısında 18 Haziran’da İran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek, Tokyo’nun İran'ın yeni cumhurbaşkanı döneminde bölgeyi istikrara kavuşturmasını temenni etti.

Kato Katsunobu, “İran’ın yeni seçilen cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi döneminde Ortadoğu’daki gerilimleri azaltma yönünde yapıcı rol oynamasını umut ediyoruz” dedi.

Ortadoğu’da barış ve istikrarın Japonya için önemli olduğunu belirten Katsunobu, “Şu anda Japonya ile dostane ilişkileri olan İran ile ikili ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

News Code 1895238
https://tr.mehrnews.com/news/1895238/

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