Japonya: İran ile ikili ilişkileri derinleştirmek istiyoruz

Kyudo haber ajansına göre, Japonya'nın Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu bugün düzenlediği basın toplantısında 18 Haziran’da İran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek, Tokyo’nun İran'ın yeni cumhurbaşkanı döneminde bölgeyi istikrara kavuşturmasını temenni etti.

Kato Katsunobu, “İran’ın yeni seçilen cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi döneminde Ortadoğu’daki gerilimleri azaltma yönünde yapıcı rol oynamasını umut ediyoruz” dedi.

Ortadoğu’da barış ve istikrarın Japonya için önemli olduğunu belirten Katsunobu, “Şu anda Japonya ile dostane ilişkileri olan İran ile ikili ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.