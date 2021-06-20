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20 Haz 2021 16:00

Mesrur Barzani’den Ayetullah Reisi’ye tebrik mesajı

Mesrur Barzani’den Ayetullah Reisi’ye tebrik mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Rudaw'a göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Twitter hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayımlayan Mesrur Barzani, Erbil hükümetinin karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı ilişkileri güçlendirmek istediğine vurgu yaptı.

Mesrur Barzani, şunları kaydetti:

“İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilen İbrahim Reisi’yi tebrik ediyorum.

Hükümetim, karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı uzun süredir devam eden ilişkilerimizi güçlendirmek ve bölgesel barış ve istikrarı ilerletmek için onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor.”

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.

News Code 1895216
https://tr.mehrnews.com/news/1895216/

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