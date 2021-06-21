Tokyo, olimpiyatlarda sadece yerel izleyici kabul edecek

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yaklaşık 1 ay kala Olimpiyat organizasyon komitesi, Japonya hükümeti ve Tokyo yerel hükümeti temsilcilerinin online olarak gerçekleştirdiği toplantıda sevindiren haber geldi. Daha önce deniz aşırı izleyici kabul edilmeyeceği bildirilen oyunlarda, yerel izleyiciye ise sınırlı sayıda vize çıktı. Toplantıda, müsabakanın yapılacağı sahanın seyirci kapasitesinin yarısını aşmayacak şekilde en fazla 10 bin yerel seyircinin oyunlara kabul edilmesine karar verildi. Paralimpik Oyunları'na katılım kriterlerinin ise 16 Temmuz'a kadar belirleneceği öğrenildi.

"Seyircisiz olimpiyat ihtimali"

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise, bugün yaptığı açıklamada Covid-19 salgınına dair durumun kötüleşmesi ve yeni bir OHAL ilanının gerekli olması durumunda organizasyonun seyircisiz olarak gerçekleştirilebileceğinin sinyalini verdi. Seyircisiz olimpiyat senaryosunu "kesinlikle bir ihtimal" olarak niteleyen Suga, "Güvenlik ve emniyetin en büyük önceliğimiz olduğu fikrinden hareketle bunun açık olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Tokyo Valisi Yuriko Koike ise salgının seyrinin kötüleşmesi halinde seyircisiz olimpiyat seçeneğinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi