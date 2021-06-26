Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ayetullah Hamanei yerli korona aşısı yaptırdı

İran medyasına göre İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün yerli yapım COVIRAN Bereket aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Aşı olduktan sonra açıklamada bulunan İslam Devrimi Lideri, Sağlık Bakanı Said Nemeki başta olmak üzere sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ayetullah Hamanei sözlerine şöyle devam etti:

"İlk başta yabancı aşı kullanmak istemedim, bu yüzden yerli aşı için beklemeye karar verdim çünkü milli gurrumuz olan ürünlere saygı göstermek zorundayız. Ülkde tedavi imkanı olduğu sürece neden yerli ürünler değerlendirilmesin ki?

Doğal olarak gerektiğinde yerli aşının yanında yabancı aşının kullanılmasında hiç bir mahsur yok, ancak İran yapımı aşıyı saygıyla karşılamak gerekir."

Devrim Lideri, "Bu aşının yapımında emeği geçen aktif ve çalışkan tüm genç bilim insanlarına ve ülkemizde aşı üreten diğer firmalara teşekkür ederiz." dedi.

İran: BM Güvenlik Konseyi'ne daimi olmayan üyelik için başvuruda bulunmadık

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin, BM Güvenlik Konseyi'ne daimi olmayan üyeliği için başvurusunda bulunmadığını söyledi.

Hatipzade, dün gazetecilerin İran'ın Güvenlik Konseyi'nde daimi olmayan üyelik için oy alamamasıyla ilgili yayınlanan haberlere ilişkin sorularına verdiği cevapta, ''İran İslam Cumhuriyeti BM Güvenlik Konseyi'nin 2022-23 döneminin daimi olmayan üyeliği için başvuruda bulunmadı ve BAE, Asya grubundan tek adaydı'' dedi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 115 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 820 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83 bin 588'e vaka sayısı ise 3 milyon 150 bin 949'a çıktı.

Açıklamada ayrıca "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 809 bin 595'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.