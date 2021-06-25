İran raporu bugün UAEA Yönetim Kurulu'na sunuluyor

Wall Street Journal'dan (WSJ) gazeteci Laurence Norman Twitter üzerinden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin İran ile yapılan teknik görüşmeler hakkında bugün UAEA Yönetim Kurulu'na rapor sunacağını duyurdu.

İran ile UAEA arasında geçici teknik anlaşma

Tahran'ın 23 Şubat'tan itibaren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılacağını duyurması üzerine İran'da Ajansın yürüttüğü temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için karşılıklı bir uzlaşı sağlamak üzere 17 Şubat'ta Tahran'ı ziyaret eden Grossi, 22 Şubat’ta taraflar arasında geçici teknik bir anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

Taraflar arasında sağlanan teknik anlaşmanın 21 Mayıs'ta sona ermesinin ardından UAEA, İran'la söz konusu anlaşmayı bir ay daha yani 24 Haziran'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.