Rus savaş gemilerinden Akdeniz’de hava savunma tatbikatı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus donanması ve Hava-Uzay Kuvvetleri birliklerinin Cuma gününden bu yana Akdeniz’de gerçekleştirdikleri tatbikata ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, “Gemi mürettebatları, düşmana ait hava araçlarının saldırısını püskürtme görevlerini yerine getirdi ve hava savunma kuvvetleri eğitimi icra etti. Hava savunma birimleri, hava saldırı araçlarının saldırılarını püskürtme konusunda pratik becerilerini geliştirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca tatbikatta Kinjal hipersonik füzelerle donatılmış MiG-31K avcı uçaklarının ve uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçaklarının da eğitim uçuşları gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Tatbikatta Moskova füze kruvazörü, Amiral Essen ve Amiral Makarov adlı fırkateynler, Stary Oskol ve Rostov-na-Donu denizaltıları, Tu-142MK ve Il-38 anti-denizaltı uçakları, uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçakları ve MiG-31K uçakları yer aldı.

Kaynak: Sputnik