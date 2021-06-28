İran'da kimyasal silah mağdurları halen yaptırımlardan etkileniyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Saddam rejiminin İran’ın Serdeşt kentine yaptığı kimyasal saldırısının 34. yıldönümüne ilişkin mesaj yayınladı.

Zarif'in kaleme aldığı mesajda, "Değerli kimyasal savaş kurbanlarımız, iki kez bazı Batılı devletlerin insanlık dışı politikalarının mağduru oldu. Birinci sefer Batılı şirketler Saddam rejimine kimyasal maddde ve kimyasal silah teknolojisi sağladığında ve onların BM Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcileri, Saddam'ın işlediği cinayetlere sessiz kalıp göz yumarak, onun askeri ve sivillere karşı kimyasal silah kullanma konusunda özgürce hareket etmesini sağladı.

İkinci sefer en acımasız insanlık karşıtı yaptırımların uygulandığı Trump döneminde, acılarını hafifletecek tıbbi ilaç ve sağlık ekipmanlarının aziz kimyasal savaş kurbanlarımıza ulaşmasını engellediler.

Yaptığımız tüm çabalarımıza ve Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'yle işbirliğimize rağmen, Biden yönetimi önceki yönetimin başarısız politikasından vazgeçmedi ve kimyasal savaş mağdurlarına yasa dışı yaptırımları uygulamaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Zarif mesajında, "Serdeşt, günümüz dünyasında sivillere ve yerleşim alanlarına karşı kimyasal silah kullanımının bir simgesidir." dedi.

Haziran 1988’de Saddam rejiminin Baas ordusu İran’ın batısında yer alan Serdeşt kentine kimyasal bombalarla saldırdı. Kimyasal bombardımanda 110 kişi şehit düştü, 8 bin kişi zehirli ve ölümcül kimyasal gazlardan etkilendi.

Bu faciada, kimyasal silah satışından para kazanan ABD ve bazı Avrupa ülkeleri ve bu ülkelere ait firmalar doğrudan rol oynamıştır. Bu korkunç ve insanlık karşıtı ticaret yüzünden sadece Serdeşt veya Irak’ın Halepçe kenti etkilenmemiştir. Aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinde masum siviller Batılı devletlerin rantçı anlayışının kurbanı olmuş ve bu süreç halen devam etmektedir.