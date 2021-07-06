Velayeti'den Reisi'ye tebrik ziyareti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, yeni cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ile görüştü.

Bu sabah gerçekleşen görüşmde Velayeti, İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi’yi tebrik ederek, yeni hükümete başarılar ve kolaylıklar diledi.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.