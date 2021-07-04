ABD'nin İran halkına yönelik şiddeti devam ediyor

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam Twitter üzerinden İran sivil yolcu uçağının Fars Körfezi’nde Amerikan savaş gemisi USS Vincennes tarafından düşürülmesinin 33. yıldönümü münasabetiyle ilgili bir mesaj paylaştı.

Zarif, "33 yıl önce böyle bir günde (3 temmuz) ABD, İran Hava Yolları'nın 655 sefer sayılı uçağını düşürdü ve uçaktaki 290 sivilin hepsini öldürdü' ifadesini kullandı.

O zamanlar genç bir diplomat olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu insanlık trajedisinden dolayı özür dilemeyi reddettiğine tanık olduğunu anlatan Zarif, "ABD'nin İranlılara yönelik şiddeti uzun zaman önce başladı ve bugün halkımıza yönelik ekonomik terörizmle devam ediyor" diye ekledi.

Ne olmuştu?

3 Temmuz 1988'de, İran'ın Bandar Abbas Havalimanından Dubai'ye uçmakta olan İran Havayollarına ait 655 uçuş kodlu Airbus A300B2 tipi bir yolcu uçağı, 274 yolcusu ve 16 mürettebatıyla birlikte, ABD Donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinden ateşlenen SM-2MR füzelerinin hedefi olmuştu. Saldırıya uğrayan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu tamamı sivil 290 kişi şehit olmuştu.