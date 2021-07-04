Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Tuğgeneral Hacizade, İran-ABD ilişkilerini değerlendirdi

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacizade, dün akşam Tahran’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeneral Hacizade, Avusturya'nın başkenti Viyana’da yürütülen nükleer anlaşma konulu müzakerelere değinerek, “Müzakere heyetimiz düşmanla pazarlık yaptıklarını bilmeleri gerekir." dedi.

İran-ABD ilişkileri hakkında Tuğgeneral Hacizade, "ABD hiçbir zaman bizim dostumuz olmadı ve olmayacak. Bu yüzden ABD ile ilişkilerimiz asla normalleşmeyecek. Bu ülke ile ilişkilerin normalleşmesi bile ülkemizin sorunlarını çözemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü IŞİD’in ABD merkezli düşünce kuruluşlarının ürünü olduğunu anlatan Tuğgeneral Hacizade, “Bu rejim tüm İslam dünyasını tekfirci ve terör güçleriyle uğraştırmak istiyordu.” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hacizade ayrıca, “IŞİD, İslam Devrimi Lideri’nin uygun zamanda aldığı kararlarla birlikte türbe savunucularının özellikle de Şehit General Süleymani’nin fedakarlığı sayesinde yok edildi.” diye konuştu.

Tahran'dan ABD'nin İran iddiasına tepki

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Günevlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği bir mektupta Washington’un İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

Mecid Taht Revançi’nin kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığım mektuplarda defalarca İran’ın Irak'taki ABD tesislerine veya personeline yönelik saldırılarda doğrudan veya dolaylı herhangi bir rolü olmadığını ilan ettim. Bu nedenle bu tür iddiaların doğrudan veya dolaylı bir şekilde İran’a atfetme çabaları yanlış ve tamamen mesnetsizdir. Dolayısıyla bu tür iddiaları kesinlikle reddediyor ve hukuken geçersiz olduğunu düşünüyoruz.”

Taht Revançi mektupta, İran'ın ABD’nin 27 Haziran’daki Suriye ve Irak’a yasadışı sadırısını haklı çıkarmak için BM antlaşmasının 51.maddesini keyfi olarak yorumlamasını reddettiğini ve bölgenin egemenliğini ihlal eden bu yasadışı eylemleri şiddetle kınadığını vurguladı.

Washington’un iddiasının hiçbir gerçek veya yasal temeli olmadığı kaydedilen mektupta, “ABD'nin son zamanlarda bölgedeki sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini örtbas etmek için başkalarını suçlaması veya askeri eylemlerinden dikkatleri başka yöne çevirme girişimi başarısızlığa mahkumdur” ifadesi kullanıldı.

Yaptırımlar kalkarsa İran petrolü piyasaya geri dönecek

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek ve ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasını görüşmek için bugün video konferans yöntemiyle bir araya geldi ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun 18. Bakanlar Toplantısı için 5 Temmuz’da yeniden bir araya geleceği bildirildi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, "Yaptırımlar kalktığı takdirde İran petrolü en kısa sürede piyasaya geri dönecek; Bu bizim resmi kararımızdır." dedi.

Toplantı ile ilgili olarak Zengene, "Üyeler arasında kotalar konusunda anlaşmazlıklar var ve bazıları kotaların haksız olduğunu düşünüyor ve bu konuda tartışıyor." ifadesini kullandı.

İran'da 2 milyon 914 bin 830 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 111 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 341 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84 bin 627'ye vaka sayısı ise 3 milyon 241 bin 37'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 207'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 914 bin 830'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.