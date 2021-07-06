Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İbrahim Reisi ve İmran Han telefonda görüştü

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Reisi bu görüşmede, İran ve Pakistan arasındaki iç içe geçmiş ilişkilerle birlikte iki ülkenin sahip olduğu kapasitelerin çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi için iyi bir ortam oluşturduğunu söyledi.

Dost ve komşu ülke Pakistan’ın başarısını İran’ın başarısı olarak gördüğünü anlatan Reisi, bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı güven ile ortak çalışmanın iyi komşuluk ilişkilerinin istikrarının temel direği olduğunu belirtti.

İbrahim Reisi sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni hükümetin izleyeceği ekonomik diplomaside Tahran komşularının tüm ekonomik potansiyelini ikili işbirliği için değerli bir fırsat olarak görüyor ve bu nedenle hiçbir ekonomik potansiyel ihmal edilmeyecektir."

Reisi, "sürdürülebilir güvenliğin" sağlanmasının ancak bölge ülkelerinin katılımıyla mümkün olabileceğine inandığını ifade ederek, "Tecrübeler yabancıların güvenlik yaratma bahanesiyle istikrarsızlık ve güvensizlik tohumlarını ektiğini göstermiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'i “İslam dünyasının yakınlaşmasının anahtarı” olarak nitelendiren Reisi, masum Filistin halkını etkin biçimde savunmanın "bölgesel güvenliğin istikrarının" garantörü olduğunu söyledi.

Raisi, Afganistan'ın son durumuyla ilgili endişelerini de dile getirerek, "Afganistan'ın güvenliği bizim için önemlidir ve bu güvenlik Afganlar tarafından sağlanmalıdır." diye konuştu.

İran'da yeni Yargı Erki Başkanı resmen göreve başladı

İran'da dün sabah saatlerinde yeni Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei'nin göreve başlama töreni askeri ve ülke yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi.

Eski başkana veda töreninin de yapılacağı merasimle birlikte yeni Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei resmen görevine başlıyor.

İslam Devrimi Lideri Ofis Başkanı Hüccet-ül İslam Muhammed Muhammedi Golpayegani tarafından atama talimatının okunması ardından konuşan Muhsini Ejei, "Devrim Liderimizin 8 maddelik talimatını Yargı Erki bildirgesi olarak uygulamak ana hedefimizdir." dedi.

Adaletin her alana yayılması gerektiğini belirten Ejei planları hakkında, "Yolsuzluğa karşı ciddi ve kararlı bir mücadele yürütülecek. Daha iyi ve ucuz hizmet için teknolojinin geliştirilmesi lazım. İlerideki atılımlarda halk kapasiteleri dikkate alınmalı ve meşru özgürlüklerin genişletilmesi için bir mekanizma oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 157 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 25 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84 bin 949'a vaka sayısı ise 3 milyon 270 bin 843'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 255'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 940 bin 874'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.