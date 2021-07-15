Reisi'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür mesajı

İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimi için kutlama mesajı gönderen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir teşekkür mesajı yolladı.

Azerbaycan'ı işgal altındaki topraklarını kurtardığı için tebrik eden Reisi, iki dost, kardeş ve komşu ülke ilişkilerinin iki milletin ortak tarih ve kültürüne dayalı olduğunu belirterek, bunun da ilişkilerin gelişmesi için değerli bir sermaye olduğunu söyledi.

Reisi, "Azerbaycan’ın kendi topraklarında yeniden egemenlik kurması ve iki ülke ortak sınırlarının ihyası ile birlikte işbirliğinin artması için yeni fırsatlar doğmuştur ve ortak çaba ile bölge istikrarı ve güvenliğini güçlendirebiliriz." dedi.

Ayetullah Reisi, Aliyev ve Azerbaycan halkına başarılar ve esenlikler diledi.