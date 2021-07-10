  1. Spor
10 Tem 2021 10:36

UEFA’dan Macaristan’a üç maç ceza

UEFA’dan Macaristan’a üç maç ceza

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynadığı maçlarda taraftarlarının sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle Macaristan’a 3 maç seyircisiz oynama ve para cezası verildi.

UEFA, EURO 2020’de Portekiz, Fransa ve Almanya ile F Grubu’nda yer alan Macaristan’ın aldığı cezalara ilişkin bir açıklama yayınladı.

F Grubu’nda oynanan maçlarda taraftarlarının ırkçı hareketleri ve sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle Macaristan’a üç maç seyircisi oynama cezası verildiği belirtildi. Bu maçlardan birisinin iki yıl ertelemeli olduğu ifade edildi.

Seyircisiz maç cezasına ek olarak Macaristan Futbol Federasyonu’na da 100 bin Avro para cezası verildi.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1895645
https://tr.mehrnews.com/news/1895645/

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