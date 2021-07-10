UEFA’dan Macaristan’a üç maç ceza

UEFA, EURO 2020’de Portekiz, Fransa ve Almanya ile F Grubu’nda yer alan Macaristan’ın aldığı cezalara ilişkin bir açıklama yayınladı.

F Grubu’nda oynanan maçlarda taraftarlarının ırkçı hareketleri ve sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle Macaristan’a üç maç seyircisi oynama cezası verildiği belirtildi. Bu maçlardan birisinin iki yıl ertelemeli olduğu ifade edildi.

Seyircisiz maç cezasına ek olarak Macaristan Futbol Federasyonu’na da 100 bin Avro para cezası verildi.

Kaynak: Cumhuriyet