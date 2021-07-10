ABD'den İran'a yeni teklif

Amerikan basınına göre ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, Biden yönetiminin İran'daki Amerikalı mahkumların hepsinin serbest bırakılmasını istediğini ve bu konuda kısmi anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, geçtiğimiz Mart ayında Tahran'ın Biden hükümeti ile ile tutuklu değişimine hazır olduğunu belirterek, "Daha önce Dışişleri Bakanı Zarif ülkenin konuyla ilgili tutumunu ifade etmişti. Şimdiye kadar bunun gerçekleşmeme sebebi ABD hükümetinin hazır olmamasıdır." demişti.