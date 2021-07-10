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10 Tem 2021 15:42

ABD'den İran'a yeni teklif

ABD'den İran'a yeni teklif

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, Biden yönetiminin İran'daki Amerikalı mahkumların hepsinin serbest bırakılmasını istediğini söyledi.

Amerikan basınına göre ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, Biden yönetiminin İran'daki Amerikalı mahkumların hepsinin serbest bırakılmasını istediğini ve bu konuda kısmi anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, geçtiğimiz Mart ayında Tahran'ın Biden hükümeti ile ile tutuklu değişimine hazır olduğunu belirterek, "Daha önce Dışişleri Bakanı Zarif ülkenin konuyla ilgili tutumunu ifade etmişti. Şimdiye kadar bunun gerçekleşmeme sebebi ABD hükümetinin hazır olmamasıdır." demişti.

News Code 1895654
https://tr.mehrnews.com/news/1895654/

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