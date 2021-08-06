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6 Ağu 2021 08:47

ABD'den yeni İran yönetimine çağrı

ABD'den yeni İran yönetimine çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yemin ederek göreve başlamasının ardından İran’a nükleer anlaşma konusunda hızla diplomasiye dönme çağrısı yaptı.

Amerikan medyasına göre Ned Price günlük basın toplantısında, 2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması'na ilişkin, ‘‘Anlaşmaya geri dönmek ve İran’ın nükleer silah üretmemesini garanti altına almak ulusal güvenlik çıkarlarımız doğrultusundadır." iddiasında bulundu.

Price, "İran’ı bir an önce masaya dönmeye çağırıyoruz. Bakanın da (Dışişleri Bakanı Antony Blinken) söylediği gibi bu süreç sonsuza kadar süremez. Süreç uzadıkça İran’ın nükleer programında sağlayacağı ilerleme nedeniyle anlaşmanın avantajı da kaybolmaya başlayacak. Bu konu bizim için acil öncelik teşkil ediyor. Umarım İranlılar da aynı aciliyetle yaklaşırlar.’’ dedi.

Price, Reisi’nin ABD yaptırımlarının kaldırılmasını öncelik olarak gördüğü haberleriyle ilgili olarak da yaptırımların kaldırılması konusunun Viyana’daki görüşmelerin öncelikli tartışma konusu olduğunu söyledi. Reisi’nin bunun olduğunu görmeyi istemesinin olumlu olduğunu belirten sözcü Price, ‘‘Yeni bir yönetim… Sözlerini duyduk ancak eylemler daha önemli. Karar vermeleri lazım.’’ diye konuştu.

News Code 1896236
https://tr.mehrnews.com/news/1896236/

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