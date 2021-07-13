Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif'ten Slovenya'nın İran karşıtı tutumuna kınama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün akşam saatlerinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Zarif bu görüşmede Slovenya Başbakanı'nın Halkın Münafıkları terör örgütü tarafından düzenlenen sanal bir toplantda konuşma yapmasını ve Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın İran karşıtı tavrını kınayrak, AB'nin bu konudaki tutumunun netleştirilmesi için çağrıda bulundu.

Borrell ise bu meseleden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Slovenya Başbakanı'nın toplantıdaki sözlerinin AB'nin İran ile ilişkileri konusundaki tutumunu yansıtmadığını söyledi.

Viyana görüşmelerinin sonuna yaklaştık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Said Hatipzade, Viyana’da yürütülen nükleer anlaşma görüşmeleri hakkında, “Bugün Viyana'da devam eden müzakereler ile nükleer anlaşmanın uygulanmasının son durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor yayınlandı” dedi.

Hatipzade, “Kaydedilen ilerlemelere göre, Viyana görüşmelerinin sonuna yaklaştığı değerlendirilebilir. Bazı çözülmemiş sorunlar var. Ancak önemli olan, çözülmüş sorunların çözülmemiş sorunlardan daha ağırlık taşımasıdır” ifadesini kullandı.

Said Hatipzade, “Ülkede yaygın olarak kabul edilen şey, öncelikle ABD yaptırımlarının etkin bir şekilde kaldırılması gerektiğidir. İkincisi ise anlaşma sonrası taleplerin bu anlaşmayla hiçbir ilgisi olmamasıdır. İran defalarca nükleer anlaşma tam olarak uygulanır uygulanmaz tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini ilan etmiştir” şeklinde konuştu.

Hatipzade, Biden yönetiminin İran'a yönelik ekonomik yaptırım politikalarındaki değişikliğe ilişkin değerlendirmesi hakkında bir soruya, “Azami baskı politikasının başarısızlığa uğraması uzun zamandır uzmanlar için belli olmuştur. Bu politika hiçbir amacına ulaşmamıştır. Aynı zamanda tek taraflı yaptırımların uygulanması ve bunun uluslararası arenada etkisiz kalması bir fikir birliği meselesidir” yanıtını verdi.

İran ve İsveç arasında Yemen krizinin son bulması için görüşme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, bugün Tahran'da İsveç'in Yemen Temsilcisi Peter Semenbi ile görüştü.

Yemen krizinin çözülmesine yardımcı olmak için İran ve İsveç arasındaki ortak işbirliği konusunun masaya yatırıldığı görüşmede ülkedeki insani felaketi en kısa sürede sona erdirmenin yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, İsveç'in Yemen Temsilcisi'nin bölgeye gerçekleştirdiği son istişare görüşmeleri ile İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen halkına yönelik kuşatmayı kaldırma, ateşkes ve barış süreci tesis etme ve Safir tankerinden petrol sızıntısı riskini ortadan kaldırma yönündeki çabaları ele alındı.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi BM Irak Özel Temsilcisi ile görüştü

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak'taki son siyasi ve güvenlik gelişmelerle yakında yapılacak Irak parlamento seçimleri ele alındı.

Mescidi görüşmede Tahran-Bağdat ilişkilerinin derinleşmesi gerektiğini vurgulayarak, “İran, Irak’ta güvenlik, istikrarı ve bu ülke halkının oylarını temsil eden parlamento seçimlerini destekleyecektir” dedi.

Mescidi ilaveten yeni İran hükümetinin Tahran-Bağdat ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu belirtti.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 182 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 829 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 86 bin 41'e vaka sayısı ise 3 milyon 394 bin 279'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 790'a durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 41 bin 541'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.