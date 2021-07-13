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13 Tem 2021 13:20

Türkiye'den Irak'taki hastane yangınına ilişkin başsağlığı mesajı

Türkiye'den Irak'taki hastane yangınına ilişkin başsağlığı mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta meydana gelen hastane yangınıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak'ın Zikar vilayetine bağlı Nasıriye şehrindeki İmam Hüseyin Hastanesi'nde 12 Temmuz gecesi çıkan yangında çok sayıda hasta ve yakınının hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." 

Kaynak: TRT Haber
 

News Code 1895728
https://tr.mehrnews.com/news/1895728/

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