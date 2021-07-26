Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı artmaya devam ediyor

AA'ya göre, Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı.
Sporcuların Tokyo sahil bölgesi Harumi'deki olimpiyat semtinde barınmadığı kaydedildi.
Virüse yakalananlar karantinaya alındı
Covid-19'a yakalananlar arasında 8 resmi yetkili ile 4 sözleşmeli çalışan da bulunuyor. Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.
yorumunuz