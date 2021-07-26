  1. Spor
26 Tem 2021 11:09

Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı artmaya devam ediyor

Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı artmaya devam ediyor

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.

AA'ya göre, Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı.

Sporcuların Tokyo sahil bölgesi Harumi'deki olimpiyat semtinde barınmadığı kaydedildi.

Virüse yakalananlar karantinaya alındı

Covid-19'a yakalananlar arasında 8 resmi yetkili ile 4 sözleşmeli çalışan da bulunuyor. Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.

News Code 1896006
https://tr.mehrnews.com/news/1896006/

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