  1. Spor
27 Tem 2021 11:45

Olimpiyatlarda vaka sayısı artıyor

Olimpiyatlarda vaka sayısı artıyor

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalananların sayısı 155'e yükseldi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalananların sayısı 155'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 7 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 7 kişi arasında Japonya dışından gelen ve Tokyo'nun Harumi bölgesindeki olimpiyat semtinde barınan iki sporcu da yer aldı.

Covid-19'a yakalananlar arasında 3 resmi yetkili ile bir sözleşmeli çalışan ve bir komite üyesi bulunuyor.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 155'e çıktı.

Kaynak: T24

News Code 1896026
https://tr.mehrnews.com/news/1896026/

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