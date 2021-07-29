İran, Türkiye Ticaret hacmi yılın ilk 3 ayında yüzde 53 arttı

İRNA'ya göre, İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadet bu rakamın esasında bir önceki yıla göre artış sayıldığını fakat üki ülke arasında ticaret hacmi hedefinin yılda 30 milyar dolar ticaret olduğunu söyledi.

Saadet, bu rakamın ulaşılabilir bir rakam olduğunu fakat bazı sorunlardan dolayı bu rakama ulaşılmadığını söyledi.

İran’ın Türkiye’ye yıllık 15 milyar dolar ihracat kapasitesi olduğunu ifade eden Saadet, ambargolar ve bankacılık sistemindeki sorunlardan dolayı Türk işadamları İran’dan temin edebilecekleri ürünleri diğer ülkelerden temin ettiklerini söyledi.

Saadet, tarım ve petrokimya ürünleri ihracatında artışın ticaret hacminin artışına sebep olduğunu ifade ederek, Türk işadamlarının ulaştırma ve lojistik avantajlarından dolayı İran ürünlerini tercih ettiklerini söyledi.

İran’ın 21 Mart ile 21 Haziran arasında ticaret hacmi 20.9 milyar dolar oldu. Bu rakamın 10.7 milyar doları ihracat ve 10.2 milyar doları da ihracattan oluşmaktadır.