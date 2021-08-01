Bloomberg: Delta varyantı, ABD'de ofise dönüş planlarını tepetaklak etti

Daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına bağlı olarak Koronavirüs vakalarının yeniden artması ve kapalı alanlarda maske uyarısının geri dönmesiyle ABD’de iş yerleri sonbaharda ofise dönme planlarını ertelemeye başladı.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Google bu hafta ofise dönme tarihini ekim ortasına çektiğini ve çalışanları için aşının zorunlu olacağını söyledi. Lyft Inc. de ofise dönüş tarihini şubata çekerken Twitter, açılan ofisleri yeniden kapattı. Citigroup Inc, ofislerde maske zorunluluğu getirdi.

ABD’de şirketler, iki doz aşı olan çalışanlar için bile bulaş riski oluşturan Delta varyantı nedeniyle ofise dönme planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Western Kentucky Üniversitesi Psikoloji bölümünden Katrine Burch, değişen planları “Yeniden çılgınlaşıyor. Herhangi bir organizasyon için bu gelişmeleri yönetmek ve adapte olmak gerçekten çok zor” ifadeleriyle değerlendirdi.

Ofise dönmek isteyen şirketlerde aşı zorunluluğu

ABD’de Facebook, Google gibi teknoloji devlerinin yanı sıra The Washington Post da eylül ayında ofise dönecek çalışanlarının aşı olmasını zorunlu kıldı. Netflix, ABD yapımı film ve dizilerde oyuncuların da aşı olmasını zorunlu kıldı.

Harvard Business School’da liderlik ve yönetim dersleri veren Amy Edmondson “Şu an şirketlerin yapabileceği en önemli şey, çalışanların stres olmasını önlemek için belirsizlikler konusunda açık olmaktır. Şirketler, her konuda cevaplara sahipmiş gibi davranmayı bırakmalı. Yeni bir bölgenin içindesiniz, inovatif davranmalısınız. Neyin yürüyüp neyin yürümediğini denemelisiniz” dedi.

Kaynak: T24