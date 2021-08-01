İran'dan Afganistan'a seyahat uyarısı

İran’ın Kabil Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, artan güvenlik tehdidi nedeniyle İran vatandaşlarının Afganistan'a seyahat etmemesi çağrısı yapıldı.

Bu açıklamada, "Başkent Kabil hariç Afganistan'ın diğer bölgelerinde yaşayan veya çalışan İran vatandaşlarına da Afganistan'ı bir an önce terk etmeleri tavsiye edilir." ifadesine yer verildi.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'da geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban'ın ülkedeki ilerleyişinin şiddeti giderek artıyor.