Afganistan'ın 3 büyük şehrinde Taliban ile çatışmalar devam ediyor

AA'ya göre, Helmand İl Şura Vekili Ataullah Afgan, basına yaptığı açıklamada, militanlarla güvenlik güçleri arasında Helmand merkezinin birkaç noktasında çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Militanların son birkaç gündür Helmand'ın merkezindeki hapishaneyi ele geçirmek için çatıştığını ifade eden Afgan, çatışmalarda Taliban'ın ağır kayıplar verdiğini ve güvenlik güçlerinden de ölenlerin olduğunu belirtti.

Öte yandan, 215 Meyvend Kolordu Komutanı General Sami Sadat, çatışmalarda sivillerin zarar görmemesi için kent sakinlerinin bir an önce Helmand'ın merkezi Leşkergah şehrini terk etmelerini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde dün son 24 saat içinde 40 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Herat ve Cüzcan'da çatışmalar şiddetlendi

Herat Emniyet yetkilileri, militanlarla güvenlik güçleri arasında Herat Uluslararası Havalimanı çevresinde devam ettiğini belirtti.

Herat Valisi Abdul Sabur Kani, Taliban'a karşı Herat'ın farklı noktalarında operasyonların devam ettiğini, militanların kent merkezi ve çevresinden tamamen temizleneceğini kaydetti.

Ülkenin kuzeyindeki 209'uncu Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, militanların Cüzcan'ın merkezi Şibirgan şehrinde 2 koldan saldırı başlatmasının ardından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda 57 militanın öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 18 militanın yaralandığı vurgulandı.

Şibirgan sakinleri ise militanların kent merkezine çok yaklaştığını ve çatışma nedeniyle evlerinden dışarıya dahi çıkamadıkları bilgisini paylaştı.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'un kalesi olarak da bilinen Şibirgan şehrinde yaklaşık 2 haftadır şiddetli çatışmalar devam ediyor.