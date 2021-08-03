Ayetullah Hamanei: Yeni hükümet acilen kurulmalı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin katılımıyla yeni cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi için düzenlenen cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni gerçekleşti. Ayetullah Hamanei, bu törende bir konuşma yaptı.

12. hükümetinin çalışmalarını takdir eden Ayetullah Hamanei, yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye ve kuracak kabinesine başarılar diledi.

Ülkede birçok kez cumhurbaşkanlığı görevi devir teslim töreni gerçekleştiğine dikkati çeken Devrim Lideri, "Aslında bu görevin mantık çerçevesinde ve sükûnet içinde devredilmesi oldukça önemlidir. Genellikle birçok ülkede görevi devir-teslim süreci kriz çıkarma yoluyla yapılır. Allah'a çok şükür burada sakin ve güvenli bir şekilde yapılıyor. Bu konu ülkenin huzur içinde olduğunu ve aynı zamanda İran halkı ile yetkililerin akılcılığını ve ülkedeki siyasi çeşitliliğin bir göstergesidir." dedi.

Ayetullah Hamanei, İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair, "Seçimleri boykot etme komplosu, İran karşıtı düşmanlarının siyasi çevrelerinde planlandı ve ülkede bazıları ihmalden, bazıları ise kasten bunu izledi, ancak halkımız bu komploya kararlı bir şekilde karşılık verdi. Halkın seçime katılımı iyiydi ve sahada olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

'Yeni hükümet acilen kurulmalı'

Yeni Cumhurbaşkanı Reisi'nin halk hükümeti sloganıını gerçeğe dönüştürmesi gerektiğini belirten Devrim Lideri, "Yeni hükümetin kurulması için elinizi çabuk tutun. Ülkenin koşulları hükümetin kurulmasının ertelenmesini gerektirmez." ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, İran düşmanlarının yürüttüğü kara kampanya çalışmalarına değinerek, "Bugün ülke düşmanları kamuoyunu etkilemek için en çok yumuşak savaş ve medya savaşı konusunda aktiftir. Onlar büyük miktarda para harcayıp çok iş yapıyorlar." diye konuştu.

İran'da eski Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olmuştu.

Reisi’nin yemin töreni 5 Ağustos’ta yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.