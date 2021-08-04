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4 Ağu 2021 15:38

İranlı güreşçi Yazdani altın madalya için yarışacak

İranlı güreşçi Yazdani altın madalya için yarışacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden İranlı milli güreşçi Hasan Yazdani Rus rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde güreşte erkekler serbest stil 86 kiloda Hasan Yazdani finale yükseldi. Rus rakibi Artur Naifonov'u 7-1'e muğlub ederek adını finale yazdıran Yazdani, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanırsa, İran tarihinde iki olimpiyatta altın madalya kazanan ilk güreşçi olacak.

Dün de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda İranlı milli güreşçi Muhammed Hadi Saravi, bronz madalya mücadelesinde Finlandiyalı rakibi Arvi Martin Savolainen'i yenerek madalyanın sahibi olmuştu.

News Code 1896205
https://tr.mehrnews.com/news/1896205/

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