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6 Ağu 2021 17:23

Tokyo'da İranlı güreşçiden bronz madalya

Tokyo'da İranlı güreşçiden bronz madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden İranlı milli güreşçi Emir Hüseyin Zare, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda İranlı milli güreşçi Emir Hüseyin Zare, bronz madalya mücadelesinde Çinli rakibi Deng Zhiwei'yi yenerek madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Olimpiyatları'nda şu ana kadar madalya kazanan İranlı sporcuların listesi şöyle:

1- Cevad Forougi - Atıcılık - Altın madalya
2- Muhammed Rıza Gerayi - Grekoromen-Altın madalya
3- Ali Davudi - Halter - Gümüş madalya
4- Hasan Yazdani - Serbest Güreş - Gümüş Madalya
5 - Muhammed Hadi Saravi - Grekoromen Güreş - Bronz madalya
6- Emir Hüseyin Zare - Serbest Güreş - Bronz Madalya

News Code 1896254
https://tr.mehrnews.com/news/1896254/

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