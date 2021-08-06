Tokyo'da İranlı güreşçiden bronz madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda İranlı milli güreşçi Emir Hüseyin Zare, bronz madalya mücadelesinde Çinli rakibi Deng Zhiwei'yi yenerek madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Olimpiyatları'nda şu ana kadar madalya kazanan İranlı sporcuların listesi şöyle:

1- Cevad Forougi - Atıcılık - Altın madalya

2- Muhammed Rıza Gerayi - Grekoromen-Altın madalya

3- Ali Davudi - Halter - Gümüş madalya

4- Hasan Yazdani - Serbest Güreş - Gümüş Madalya

5 - Muhammed Hadi Saravi - Grekoromen Güreş - Bronz madalya

6- Emir Hüseyin Zare - Serbest Güreş - Bronz Madalya