  1. Spor
7 Ağu 2021 12:25

Tokyo Olimpiyatları'na Kovid-19 vaka sayısı yükselmeye devam ediyor

Tokyo Olimpiyatları'na Kovid-19 vaka sayısı yükselmeye devam ediyor

Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 22 artarak 404'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Sporculardan virüse yakalanan yok

Son 24 saatte virüs tanısı konulan 22 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren 4 resmi yetkili, 13 sözleşmeli çalışan, iki medya mensubu yer aldı.

Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 404'e çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.

Kaynak: Türkiye gazetesi

News Code 1896270
https://tr.mehrnews.com/news/1896270/

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