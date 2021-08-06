  1. Turizm
6 Ağu 2021 19:27

Şazde Bahçesi; çölün incisi

Şazde Bahçesi; çölün incisi

Kaçarlar döneminde inşa edilen Şazde Bahçesi İran'ın en güzel geleneksel bahçelerinden biri olarak kabul edilir.

İran'ın en güzel geleneksel bahçelerinden biri olarak kabul edilen Şazde Bahçesi (Prens Bahçesi), çölün kalbinde, Kirman eyaletindeki Mahan şehrinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Şazde Bahçesi; çölün incisi

Şazde Mahan Bahçe Kompleksinin inşasında, tuğla, taş, sıva, kil ve çamur ve sıva karışımı ile birlikte kullanılmış ve çini işi sanatı da kullanılmıştır. Bu bahçenin doğu ve batı olmak üzere iki kompleksi vardır.

Şazde Bahçesi; çölün incisi

Fransız mimarisinden esinlenerek yapılan bu tarihi bina giriş köşkü, kraliyet ailesinin ikametgahı ve hamam gibi farklı bölümlerden oluşmaktadır.

Şazde Bahçesi; çölün incisi

UNESCO dünya mirası listesinde yer alan bu kompleks, bir otele ve bir restorana sahiptir.

Çölün incisi Şazde Bahçesi son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

News Code 1896240
https://tr.mehrnews.com/news/1896240/

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