Şazde Bahçesi; çölün incisi

İran'ın en güzel geleneksel bahçelerinden biri olarak kabul edilen Şazde Bahçesi (Prens Bahçesi), çölün kalbinde, Kirman eyaletindeki Mahan şehrinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Şazde Mahan Bahçe Kompleksinin inşasında, tuğla, taş, sıva, kil ve çamur ve sıva karışımı ile birlikte kullanılmış ve çini işi sanatı da kullanılmıştır. Bu bahçenin doğu ve batı olmak üzere iki kompleksi vardır.

Fransız mimarisinden esinlenerek yapılan bu tarihi bina giriş köşkü, kraliyet ailesinin ikametgahı ve hamam gibi farklı bölümlerden oluşmaktadır.

UNESCO dünya mirası listesinde yer alan bu kompleks, bir otele ve bir restorana sahiptir.

Çölün incisi Şazde Bahçesi son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.