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10 Tem 2021 19:41

Somali'de bombalı saldırı

Somali'de bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Banadir bölge polis komutanı Farhan Qarole'nin konvoyunun hedef alındığı saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı.

Somali Polis Sözcüsü Sadaq Adan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da Qarole'yi taşıyan konvoyun geçişi sırasında bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini belirtti.

Qarole'nin saldırıdan yaralanmadan kurtulduğunu aktaran Ali, "Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ancak kaç kişinin öldüğünü söylemek için henüz çok erken." dedi.

Yerel basında çıkan haberlerde, saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken olaydan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.

News Code 1895660
https://tr.mehrnews.com/news/1895660/

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