Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan G7 ülkelerinin gemi saldırısı iddiasına yanıt

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden G7 ülkelerinin Siyonist şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırı ile ilgili iddiasına yanıt verdi.

Taht Revançi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün İsrail ve destekçileri, uluslararası sularda yaşanan son olaylar hakkında BM Güvenlik Konseyi'ne yanlış bilgiler sunup İran'ı kınaması için ikna etmeye çalıştılar, ancak başarısız oldular.

Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz. BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in bölgedeki yeni macerasını ele almalı ve onun hilekârlık ve sahtekarlıklarını reddetmelidir."

İran: Siyonist Rejim saldırırsa sert yanıt veririz

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacizade, ABD ve Siyonist Rejim'in İran insansız hava araçlarının Umman Denizi'nde bir İsrail gemisine saldırdığı iddiasına ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı tehdidine tepki göstererek, “İran bir kez sınanmıştır ve tekrar sınanmasına gerek yok. Onlar bizi sınamayı seviyorlar mı?” dedi.

Tuğgeneral Hacizade, “Bizi sınamışlardı ve yanıtımızın ne olacağını biliyorlar. Biz hem güce hem de gücü kullanma iradesine sahibiz” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hacizade, İran’a yönelik bir askeri saldırı olasılığı hakkında yöneltilen soruya, “Kesinlikle sert bir yanıt veririz ve onlar böyle bir hata yapamazlar.” yanıtını verdi.

İran: Düşman psikolojik harekat yapıyor

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, ABD, Siyonist Rejim ve İngiltere'nin İran iddiasına yanıt verdi.

Tuğgeneral Şekarçi, "Eğer düşmanla karşılaşacak olursak, Aynul Esed üssü konusunda yaptığımız gibi bunu açıkça ilan ederiz. Düşmanların son yaygaraları psikolojik harekattır ve İran İslam Cumhuriyeti düzeninin birlik ve beraberliğinden duydukları korudan kaynaklanır." dedi.

Tuğgeneral Şekarçi, "Amaçları bölgede güvensizlik yaratmak olan ABD, İngiltere ve siyonist İsrail ve onlara eşlik eden ve İranofobiya projesini körüklemeye çalışan Suud medya organlarının aksine İran İslam Cumhuriyeti’nin stratejisi Fars Körfezi'nde güvenliği takviye etmektir." ifadesini kullandı.

G7 ülkelerinin İran karşıtı iddiaları mesnetsizdir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, G7 ülkelerinin Siyonist şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırı ile ilgili iddiasına tepki göstererek, “G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi’nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik mesnetsiz iddialarda bulunmasını şiddetle kınyoruz” dedi.

Said Hatipzade, “Bu olayın İran’ın yeni cumhurbaşkanının yemin töreninden birkaç gün önce yapılması bunun bir senaryo olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çoğu zaman Siyonist rejim tarafından desteklenen bu tür temelsiz senaryolar, durumu kötü göstermek için tasarlanır ve ne yazık ki, gerçekçi olmayan ve akılsız sonuçlara hemen hazır olan müşterileri de beraberinde getirir. Aslında Siyonist Rejim’in farklı zamanlarda bu tür komplolar tasarlaması uzmanlar ve bu bölgenin tarihine aşina olanlar için yeni bir şey değil.”

Hatipzade, “İran, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı stratejik sularının güvenliğini sağlamaya tamamen kararlıdır ve bunu güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir ve Bölgede toplu güvenliğin istikrarını sağlamak için bölge ülkeleriyle işbirliğine hazırdır. Aynı zamanda bu alandaki egemenlik haklarını savunmaktan çekinmeyecektir” şeklinde konuştu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 387 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 26 bin 439 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 93 bin 473'e vaka sayısı ise 4 milyon 119 bin 110'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 375'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 515 bin 263'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.