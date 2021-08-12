Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi'nin kabine listesi Cumartesi günü meclise sunulacak

İran İslami Şura Meclisi Başkan vekili Ali Nikzad,13. hükümet kabinesinde yer alacak olannbakanlar listesinin önümüzdeki Cumartesi günü meclise sunulacağını duyurdu.

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, geçtiğimiz Perşembe günü İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mecliste düzenlenen yemin törenine 115 ülkeden 265 davetli katıldı.

İran: Afganistan ile olan Milak Sınır Kapısı yeniden açıldı

İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada Afganistan'daki çatışmaların artması üzerine kapatılan Milak Sınır Kapısı yeniden açıldığını söyledi.

Latifi, "Bu sınır kapısının yeniden açılmasıyla birlikte İran'ın Afganistan ile olan resmi sınırlarının üçü de hizmete açılmış oldu. İran mallarını Afgan tüccarlar ve nakliye şirketleri aracılığıyla bu ülkeye ihraç etme süreci devam ediyor." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın İran sınırında bulunan Nimruz eyaletinin Zerenc şehri dolaylarında Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar arttı.

Bunun üzerine Afganistan ile olan Milak Sınır Kapısı kapatılmıştı.

Koronavirüs aşısı mümkün olan her şekilde sağlanmalıdır

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün koronavirüs salgınına ilişkin olarak canlı yayında bir konuşma yaptı.

Devrim Liderin Ayetullah Hamenei İran halkı ve yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, koronavirüsünü "ülkenin ilk ve acil meselesi" olarak nitelendirerek, yetkililere ve halka hastalıkla mücadele için bazı tavsiyelerde bulundu.

Virüsün mutasyonu ile baş etmek için savunma yöntemlerinin kullanılması gerektiğini dile getiren Devrim Lideri, "Bir günde 500'den fazla can kaybı ve ailelerinin acı çekmesinin yanı sıra onbinlerce insanın hastalığa yakalanması gerçekten acı vericidir. Bu yüzden bu durumla başa çıkmak için bir görevimiz var" dedi.

Ayetullah Hamanei, teşhis testlerinin genişletilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hastalığın başlangıcında genel teşhis testleri yaygınlaştı, bu iyi bir şeydi ve sağlık kurumları bunu seferber olarak yapmalıdır" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei aşının yaygın bir şekilde tedarik edilmesi konusuna vurgu yaparak, aşının ülke içinde üretilmesiyle yurt dışından ithalatının da kolaylaştığını belirtti.

Devrim Lideri, "Aşı, ister ithal, ister yerli üretim olsun, çifte çabayla ve mümkün olan her şekilde sağlanmalı ve tüm insanların kullanımına sunulmalıdır" dedi.

Hastalara ilaç temini konusuna ilişkin olarak Ayetullah Hamanei, "Eczanelerde ve hastanelerde ilaç sıkıntısı veya yokluğuna rağmen aynı ilaçların açık piyasada fahiş fiyata satıldığı söyleniyor. Bu, dağıtım şebekesinde bir sorun olduğunu gösteriyor ve ele alınması gereken bir konudur." ifadelerinde bulundu.

Koronayla mücadelenin ilk aylarında İran Silahlı Kuvvetlerinin ciddi ve güçlü bir şekilde katkı sağladığına dikkat çeken Ayetullah Hamanei, " Silahlı Kuvvetler halen yoğun biçimde çalışıyor, ancak halka yardım etmek için ellerinden geleni yapmalıdırlar" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei konuşmasının diğer bölümünde halka seslenerek, "Değerli halkımız, ilk aylardaki hassasiyetle kendi canlarının ve başkalarının sağlığının tehlikeye girmemesi için kurallara eksiksiz olarak uymalı" dedi.

İki veya üç ay boyunca kısıtlamalara ve protokollere uymanın pandeminin azalmasına yol açacağını belirten Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "İnşallah yetkililerin çabasıyla aşı birkaç ay içinde en iyi şekilde halka ulaşacak ve bundan sonra hastalık, kriz, ölüm riskleri bile azalır" diye konuştu.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Hz. İmam Hüseyin için yapılan matem merasimlerini bir nimet ve ilâhî rahmet olarak değerlendirilerek,"Vatandaşların ve ülkenin bu bereketli merasimlere ihtiyacı var ancak bunların yapılması için protokollere uymak gerekiyor" dedi.

Reisi ile Erdoğan telefonda görüştü

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Reisi, İran-Türkiye ilişkilerini “samimi, dostane ve kardeşçe” olarak nitelendirdi ve “Dost ve kardeş ülke Türkiye ile ikili ve uluslararası işbirliğine büyük önem veriyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin bölgede huzur, güvenlik ve istikrarın tesisi için gerekli olduğunu söyledi.

Tahran’da yapılması beklenen İran ve Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na ilişkin Reisi, bu toplantının ivedilikle yapılması gerektirğini ifade ederek, "Tahran ve Ankara arasındaki işbirliğinin iki ülke için ilerleme ile huzur, bölge için güvenlik ve İslam ümmeti için de hayır ve bereket getireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Reisi, İran ve Türkiye'nin İslam dünyasında çeşilti kapasitelere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Masum Filistin halkına yardım etmek ve onları Siyonistlerin zulmünden kurtarmak asla ortak gündemimizden çıkarılmayacaktır." diye konuştu.