İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 536 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 42 bin 541 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 95 bin 647'ye vaka sayısı ise 4 milyon 281 bin 217'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 932'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 618 bin 224'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.