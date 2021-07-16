Zarif'ten ABD'nin İran iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twetter hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni iddialarına tepki gösterdi.
Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
“ABD bağlantılı silahlı kişiler, Venezuela ve Haiti'deki liderlere suikast düzenlemeyi planlıyor; Halbuki ABD diğerlerini gülünç ve çocukça adam kaçırma operasyonlarıyla suçlayarak suç ilişkilerini örtmeye çalışmaktadır.”
Zarif’in ABD’lere seslendiği paylaşımında ayrıca, “Başkalarını suçlamadan önce kendi evinizi düzene sokun!” ifadesi kullanıldı.
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