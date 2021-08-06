Venezuela para biriminden 6 sıfırı atıyor

Ekonomide dolarizasyonu sonlandırmak için dijital ekonomi ve sanal parayı öncelikleri arasına alan Venezuela, kullanımı kolaylaştırmak için para birimindeki altı sıfırı 1 Ekim itibarıyla atacak. Aynı gün, 'Dijital Bolivar' da yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada; değişikliğin 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği bildirilirken, aynı zamanda yeni para birimi Dijital Bolivar'ın da kullanılmaya başlanacağı duyuruldu.

Venezuela, Şubat 2018'de dünyanın ilk devlet destekli kripto parası Petro'nun satışına başlamıştı.

Amaç Paranın Kullanımını Kolaylaştırmak

Merkez Bankası, gidilen bu değişikliğin amacının paranın kullanımını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

Yakın tarihinin en kötü ekonomik kriziyle boğuşan Venezuela'da yasak olmasına rağmen neredeyse herkes günlük ticaretini dolar üzerinden yürütüyor.

Ocak- mayıs arasında fiyatların yüzde 265 oranında arttığı ülkede bu durumla mücadele için mayıs başında asgari ücrete de yüzde 300 zam yapıldı ama bu para yine de temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor.

Venezuela en son martta 200 bin, 500 bin ve 1 milyonluk banknotları tedavüle sokmuş, 200 yıllık tarihinde ilk defa 7 haneli bir banknota sahip olmuştu.

Kaynak: İHA